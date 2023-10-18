Вышел финальный трейлер "Убийц цветочной луны" с Ди Каприо

Фильм выйдет в свет 20 октября.

Американская компания Apple TV+ выпустила в социальных сетях финальный трейлер новой картины от режиссера Мартина Скорсезе "Убийцы цветочной луны". Лента выйдет в мировой прокат 20 октября, после чего попадет на стриминговый сервис. В основу истории попала одноименная научно-популярная книга за авторством Дэвида Гранна. В ней говорится об убийстве почти шестидесяти членов племени индейцов-осейджей в период с 1921 по 1925 год. Известно, что во второй половине XIX века племя, проживавшее в штате Оклахома, получило право на получение прибыли от обнаруженных на этой земле огромных залежей нефти. Ситуация привела к тому, что местное население стало считаться одними из самых богатых людей планеты. Позже жители стали погибать от рук неизвестных киллеров. К расследованию дела подключились сотрудники ФСБ и агент Том Уайт. Последнему удалось выйти на след нефтедобытчиков,которые не хотели делиться прибылью с коренным населением.

В актерском составе проекта заявлены Леонардо Ди Каприо, Роберт Де Ниро, Лили Глэдстоун, Брендан Фрейзер, Джесси Племонс, кантри-гитаристы Стерджилл Симпсон и Джейсон Исбелл, а также бывший вокалист американской рок-группы The White Stripes Джек Уайт. Сценарий написан Скорсезе совместно с Эриком Ротом ("Форрест Гамп", "Загадочная история Бенджамина Баттона") и Дэвидом Гранном ("Испытание огнем", "Старик с пистолетом").

Вышел трейлер сатиры "Американское чтиво" с Джеффри Райтом.

Фото и видео: YouTube / Apple TV