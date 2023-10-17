Вышел трейлер сатиры "Американское чтиво" с Джеффри Райтом

Кинокомпания MGM представила трейлер сатиры "Американское чтиво", представленной на фестивале в Торонто. Режиссером картины выступил Корд Джефферсон.
Сюжет рассказывает историю писателя Монка, который обретает популярность благодаря своему утрированному и лицемерному роману о жизни чернокожих. Однако его шутливое произведение воспринимают всерьез, и роман становится бестселлером.
В главных ролях сыграли Джеффри Райт, Стерлинг Браун, Адам Броуди и другие. Премьера состоится 15 декабря.
Ранее мы сообщали, что студия Walt Disney показала новый трейлер мультфильма "Заветное желание".
Видео: YouTube / MGM
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