Студия Walt Disney показала новый трейлер мультфильма "Заветное желание"

Релиз картины намечен на 22 ноября.

Американская мультипликационная студия Walt Disney Animation Studios представила в социальных сетях новый трейлер своей следующей картины — анимационной полнометражной работы под названием "Заветное желание" (Wish). Официальная премьера проекта запланирована на 22 ноября. История расскажет о жизни на территории королевства Розас. В нем находится 17-летняя девушка по имени Аша (Ариана Дебос). Она чувствует, что король страны Магнифико (Крис Пайн) отравлен некой тьмой, и вовсю просит помощи у звёзд. В результате судьба посылает ей на помощь собственного эмиссара. Аша и Звезда отправляются разбираться с тем злом, что свило гнездо в самом центре королевства.

Вышел трейлер третьего сезона "Американских историй ужасов".

Фото и видео: YouTube / Walt Disney Animation Studios