Вышел трейлер третьего сезона "Американских историй ужасов"

Сериал выйдет в свет с 26 октября.

FX Networks опубликовал в социальных сетях трейлер к третьему сезону сериала "Американские истории ужасов". Речь идет о спин-оффе проекта Райана Мерфи и Брэда Фалчака "Американская история ужасов". Премьера шоу запланирована на 26 октября. Известно, что авторы выпустят четыре эпизода. Выпуск "Лучший друг" расскажет о женщине, оплакивающей смерть своей матери и формирующей тревожную связь с другом в интернете. "Дафна" будет посвящена искусственному интеллекту, который в один момент становится жутко привязанным к своему владельцу. "Солитер" познакомит зрителей с темной стороной модельного мира, в котором ненасытные амбиции восходящей звезды выходят из‑под контроля. "Орган" повествует об угрозе онлайн-знакомств

Уточним, что над эпизодом "Лучший друг" работали сценарист Джо Бакен и режиссер Макс Уинклер, над "Дафной" — сценаристы Брэд Фалчак и Мэнни Кото и режиссер Элеганс Браттон, над "Солитером" — Бакен и постановщица Алексис Мартин Вудалл, а над "Органом" — Кото и Петра Коллинз. Проект "Американские истории ужасов" увидел свет в 2021 году. Первый сезон состоял из семи серий, а второй - из восьми.

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Фото и видео: YouTube / FX Networks