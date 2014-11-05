Atlus выпустила третий геймплейный трейлер Persona 5 Tactica

Игра выходит в свет с 17 ноября.

Компания Atlus опубликовала в социальных сетях третий геймплейный трейлер Persona 5 Tactica, показав пользователям игровой процесс, свежие катсцены и знакомых фанатам Persona 5 персонажей. Официальный релиз приключенческой тактической стратегии Persona 5 Tactica состоится 17 ноября на таких платформах как персональные компьютеры, консоли PlayStation, Xbox и Nintendo Switch Ранее Atlus также выпустила трейлер, посвящённый ремейку Persona 3 Reload — в нём разработчики продемонстрировали игрокам общежитие, в котором герои будут делать перерывы между учёбой и спасением мира, а также заниматься различными активностями.

Blizzard показала релизный трейлер второго сезона Diablo IV с вампирами.

Фото и видео: YouTube / Gematsu