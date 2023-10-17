Blizzard показала релизный трейлер второго сезона Diablo IV с вампирами

Создатели игры рассказали об обновлениях.

Компания Blizzard Entertainment опубликовала в социальных сетях новый ролик Diablo 4. Видео на этот раз посвящёно начинающемуся 17 октября второму игровому сезону. Название проекта - "Сезон Крови". В презентационных кадрах можно увидеть перечисление основных нововведений, а также демонстрацию основных геймплейных изменений для пользователей. В частности, игроков ждёт свежая сюжетная линия и внутриигровое событие "Фестиваль крови". Разработчики внедрили дополнительно ряд вампирских способностей, боссов, работу над балансом. Кроме этого геймеры могут купить новые косметические предметы для своих персонажей или же разблокировать их с помощью "сезонного пропуска".

Вышел релизный трейлер Marvel"s Spider-Man 2.

Фото и видео: YouTube / Diablo