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Вышел релизный трейлер Marvel's Spider-Man 2

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Релиз игры состоится 20 октября для PlayStation 5.

Издательство Sony Interactive Entertainment совместно со студией Insomniac Games представили релизный трейлер новой игры Marvel"s Spider-Man 2.

В ролике показали главных героев Питера Паркера и Майлза Моралеса, которым предстоит сразиться с новыми злодеями. В их число вошли Веном, Ящер, Крейвен-охотник и другие персонажи из комиксов Marvel. Действия тайтла продолжат Marvel"s Spider-Man и Spider-Man: Miles Morales. Релиз игры состоится 20 октября для PlayStation 5.

Ранее мы сообщали, что Cyberia Nova выпустила геймплейный трейлер "Смуты".

Видео: YouTube / PlayStation

Теги: marvel's spider man 2, sony, игра, трейлер
Категории: Лента новостей, Культура,

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