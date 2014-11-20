Вышел релизный трейлер Marvel's Spider-Man 2

Релиз игры состоится 20 октября для PlayStation 5.

Издательство Sony Interactive Entertainment совместно со студией Insomniac Games представили релизный трейлер новой игры Marvel"s Spider-Man 2.

В ролике показали главных героев Питера Паркера и Майлза Моралеса, которым предстоит сразиться с новыми злодеями. В их число вошли Веном, Ящер, Крейвен-охотник и другие персонажи из комиксов Marvel. Действия тайтла продолжат Marvel"s Spider-Man и Spider-Man: Miles Morales. Релиз игры состоится 20 октября для PlayStation 5.

Ранее мы сообщали, что Cyberia Nova выпустила геймплейный трейлер "Смуты".

Видео: YouTube / PlayStation