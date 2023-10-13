Разработчики "Смуты" назвали боевую систему "Ведьмака" ужасной

Опубликован новый тизер российской игры.

Российская студия разработки Cyberia Nova опубликовала в социальных сетях новый геймплейный тизер игры "Смута", в котором показала примеры боевых сцен в проекте. Ролик длится 43 секунды. В нем можно увидеть, каа главный персонаж противостоит врагам. При этом в руке герой держал меч или бердыш. В комментариях к тизеру разработчики дополнительно ответили на некоторые вопросы поклонников. Из сообщений Cyberia Nova стало известно о том, что анимация персонажей в игре еще дорабатывается. На текущий момент пользователям показан лишь "срез" того прогресса, которые добились авторы. Один из подписчиков Cyberia Nova выразил надежду на то, что к официальному релизу боевая система "Смуты" не будет похожа на систему сражений, которая внедрена в "Ведьмак". Разработчики назвали боевку "Ведьмака" "ужасной".

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Фото и видео: Вконтакте / Смута