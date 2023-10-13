Эмма Стоун становится жертвой "Проклятия" в новом трейлере

Премьера шоу запланирована на 10 ноября.

Компания Showtime опубликовала в социальных сетях трейлер комедийного сериала "Проклятие" (The Curse). История расскажет зрителям о паре телеведущих и одновременно молодоженов по имени Уитни и Ашер Сигел Они готовят телешоу о ремонте "Флипантропия", собираются неплохо заработать и завести ребенка. Однако ситуация меняется, когда Ашер дает деньги маленькой девочке-индианке, а затем забирает их обратно. В результате ребенок проклял обидчика. С этот момента с мужчиной происходить странные вещи. Если супруги не смогут найти решение проблемы, то их будет ждать самое худшее.

Роли ключевых персонажей проекта получили Эмма Стоун и Нэйтан Филдер Создателем проекта выступила студия. В общей сложности в свет выйдет десять эпизодов истории. В актерском составе заявлены Бенни Сэфди, Бархад Абди, Корбин Бернсен, Констанс Шульман и др. Сценарий написали Филдер и Сэфди, а Нэйтан дополнительно выступил и в роли режиссера. Продюсером "Проклятия" стала студия A24, Сэфди, Филдер, Стоун, ее муж Дэйв Маккэри и Эли Хертинг.

Офциальная премьера состоялась на Нью-Йоркском кинофестивале 12 октября. На стриминговых сервисах Showtime и Paramount+ сериал выйдет 10 ноября.

На видео показали редчайший УАЗ Explorer от итальянской компании Martorelli.

Фото и видео: YouTube / SHOWTIME