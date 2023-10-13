На видео показали редчайший УАЗ Explorer от итальянской компании Martorelli

Европейцы изменили дизайн внешних элементов автомобиля.

В Италии представлен новый УАЗ Explorer от компании Martorelli. Известно, что внедорожник советского проихводства пользовался ранее спросом не только в стране, но и за границей. В частности, машины продавались на территории европейского государства. Однако местных водителей не устраивала классическая версия этого автомобиля, поэтому представители Martorelli решили представить клиентам собственное исполнение "легенды" из СССР, назвав ее УАЗ Explorer. Соответствующее заявление сделали авторы журнала "За рулем".

Стоит пояснить, что техническая часть УАЗика была сохранена. Итальянские специалисты работали исключительно над его внешним видом, преобразив некоторые важные детали. Кузов пришлось перекрасить в оригинальный оттенок, а стандартные "штамповки" заметились современными литыми дисками. Устаревшую резину иностранцы заменили на более функциональные покрышки. Дополнительно внесены правки в верх автомобиля, который с завода закрывался тентом. Сейчас же на машине красуется пластиковая пластина.

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