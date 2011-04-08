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В Подпорожском районе Ленобласти произошло смертельное ДТП
Сегодня, 13:56
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В Подпорожском районе Ленобласти произошло смертельное ДТП

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Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В субботу вечером, 30 сентября, на 45-м километре автодороги А-215 "Лодейное Поле — Вытерга" в городе Подпорожье Ленобласти произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России 1 октября.

47-летний водитель на авто "УАЗ Патриот", который ехал с Вологодской области в сторону города Подпорожье, наехал на 34-летнюю женщину, двигавшуюся по обочине. Она от полученных телесных повреждений скончалась на месте. 

По факту аварии полицией проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы рассказывали о том, что двое пострадали в столкновении легкового и грузового автомобилей на М-11.

Фото: Piter.TV

Теги: дтп в ленобласти, ленобласть смертельное дтп, подпорожье
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области, Новости СПб,

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