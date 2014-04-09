Двое пострадали в столкновении легкового и грузового автомобилей на М-11

Спасатели Ленобласти занимались спасение двух человек из легкового автомобиля.

Днем 29 сентября на трассе М-11 произошло столкновение легкового и грузового автомобилей. Как сообщили в поисково-спасательном отряде Тосно, пострадали два человека, находившиеся в легковом автомобиле. Об этом сообщили в пресс-службе аварийно-спасательной службы Ленобласти.

Сотрудники отряда быстро прибыли на место происшествия и провели отключение АКБ автомобилей. Один из пострадавших был транспортирован в карету скорой помощи, где ему оказали необходимую медицинскую помощь. Второй пострадавшей также была оказана первая помощь, после чего она была передана сотрудникам скорой помощи.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее сообщалось, что момент ДТП с мотоциклистом на Пискаревском попал на видео.

Фото: аварийно-спасательная служба Ленобласти