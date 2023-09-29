  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 15:31
131
nastya960 Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Момент ДТП с мотоциклистом на Пискаревском попал на видео

0 0

Полиция проводит проверку по факту аварии.

Полицейские Красногвардейского района проводят проверку по факту ДТП, в котором пострадал мотоциклист. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

На пересечении Пискарёвского проспекта и Ручьевской дороги 29 сентября около 10:27 столкнулись грузовой автомобиль  и мотоцикл. Водитель грузовика, выезжая с прилегающей территории, не уступил дорогу мотоциклисту и тот оказался подмят под большегруз.

В результате ДТП 43-летний байкер в тяжелом состоянии доставлен в больницу. 

Видео: Мегаполис

 

 

Теги: мотоцикл, пискаревский проспект
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии