Момент ДТП с мотоциклистом на Пискаревском попал на видео

Полиция проводит проверку по факту аварии.

Полицейские Красногвардейского района проводят проверку по факту ДТП, в котором пострадал мотоциклист. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

На пересечении Пискарёвского проспекта и Ручьевской дороги 29 сентября около 10:27 столкнулись грузовой автомобиль и мотоцикл. Водитель грузовика, выезжая с прилегающей территории, не уступил дорогу мотоциклисту и тот оказался подмят под большегруз.

В результате ДТП 43-летний байкер в тяжелом состоянии доставлен в больницу.

Видео: Мегаполис