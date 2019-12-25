Грузовик при повороте подмял под себя мотоциклиста на Пискарёвском проспекте

Серьёзная авария с мотоциклистом произошла 29 сентября на пересечении Пискарёвского проспекта и Ручьёвской дороги. Об этом сообщили в группе "Мотосолидарность ДТП".
По предварительной информации, грузовик выезжал со складской зоны и не пропустил двигающийся по Ручьёвской дороге мотоцикл Kawasaki. В результате мотоцикл вместе с водителем оказался подмят под грузовик.
Байкера доставили в Александровскую больницу с различными травмами. Проводится проверка.
Ранее на Мурманском шоссе перевернулся мотоцикл. Пострадавший выжил и был госпитализирован.
Фото: ВКонтакте/ Мотосолидарность ДТП
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