Грузовик при повороте подмял под себя мотоциклиста на Пискарёвском проспекте

По предварительной информации, грузовик выезжал со складской зоны и не пропустил двигающийся по Ручьёвской дороге мотоцикл Kawasaki.

Серьёзная авария с мотоциклистом произошла 29 сентября на пересечении Пискарёвского проспекта и Ручьёвской дороги. Об этом сообщили в группе "Мотосолидарность ДТП".

По предварительной информации, грузовик выезжал со складской зоны и не пропустил двигающийся по Ручьёвской дороге мотоцикл Kawasaki. В результате мотоцикл вместе с водителем оказался подмят под грузовик.

Байкера доставили в Александровскую больницу с различными травмами. Проводится проверка.

Ранее на Мурманском шоссе перевернулся мотоцикл. Пострадавший выжил и был госпитализирован.

Фото: ВКонтакте/ Мотосолидарность ДТП