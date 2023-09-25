На Мурманском шоссе перевернулся мотоцикл

Водитель выжил, его доставили в больницу.

В воскресенье, 24 сентября, на трассе "Кола" произошло ДТП с участием мотоциклиста. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Авария произошла на 32-ом км дороги близи озера Лазурное. Судя по комментарию свидетеля произошедшего, в левой полосе ехала легковушка, водитель которой вовремя не проверил боковое зеркало и подался вправо, где и находился мотоцикл. После столкновения машина поехала дальше, а мотоциклист несколько раз перевернулся и упал на асфальт.

Пострадавший выжил и был госпитализирован.

Ранее мы сообщили о том, что в результате ДТП с перевернувшимся авто на внешнем кольце КАД образовалась пробка.

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