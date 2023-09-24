В результате ДТП с перевернувшимся авто на внешнем кольце КАД образовалась пробка

Сведения о пострадавших уточняются.

В воскресенье, 24 сентября, на внешнем кольце КАД у Вантового моста произошло ДТП, в результате которого легковой автомобиль перевернулся. На месте аварии образовалась пробка, рассказали очевидцы в социальных сетях.

После удара серебристая машина перевернулась несколько раз, пишет "Фонтанка". На данный момент для проезда доступна одна полоса. Сведения о пострадавших уточняются.

Ранее на Piter.TV: в результате ДТП на трассе "Магистральная" пострадал 7-летний ребенок.

Видео: Телеграм / SPB TOP NEWS; фото: Телеграм / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург