В результате ДТП на трассе "Магистральная" пострадал 7-летний ребенок

Авария произошла в субботу, 23 сентября.

В субботу, 23 сентября, во Всеволожском районе на 110-м километре трассы "Магистральная" произошло ДТП, в результате которого пострадала 7-летняя девочка. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

32-летний водитель авто "Фольксваген" двигался от поселка им. Морозова в сторону деревни Ганнибаловка и столкнулся с ехавшей в попутном направлении машиной "Хонда", которой управлял 44-летний мужчина, после чего оказался на встречной полосе движения и врезался в "Рено". Последним авто управлял 30-летний водитель.

От удара "Рено" наехал на кювет. 7-летняя пассажирка получила травмы средней степени тяжести, ее госпитализировали.

Установлено, что водитель "Фольксвагена" в 2023 году к административной ответственности за превышение скорости привлекался 17 раз. Полиция по факту ДТП проводит проверку.

Ранее мы сообщали о том, что в Красногвардейском районе Петербурга "Шкода" въехала в автомобиль ДПС.

Фото: Piter.TV