В Красногвардейском районе Петербурга "Шкода" въехала в автомобиль ДПС

Причины аварии уточняются.

Вечером пятницы, 22 сентября, в Красногвардейском районе Петербурга на Индустриальном проспекте произошло ДТП с участием машины ДПС. Об этом пишет телеграм-канал "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".

Водитель автомобиля "Школа" въехал в сотрудников ДПС.

На Индустриальном возле заправки "Шкода" влетела в машину ДПС. У сотрудника полиции разбита голова. Очевидец

Причины аварии уточняются.

Ранее на Piter.TV: в результате аварии с грузовиком в Шушарах на асфальт вылилось полтонны горючего.

Видео: Телеграм / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург