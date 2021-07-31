В Красногвардейском районе Петербурга "Шкода" въехала в автомобиль ДПС

Вечером пятницы, 22 сентября, в Красногвардейском районе Петербурга на Индустриальном проспекте произошло ДТП с участием машины ДПС. Об этом пишет телеграм-канал "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".
Водитель автомобиля "Школа" въехал в сотрудников ДПС.
На Индустриальном возле заправки "Шкода" влетела в машину ДПС. У сотрудника полиции разбита голова.
Очевидец
Причины аварии уточняются.
Ранее на Piter.TV: в результате аварии с грузовиком в Шушарах на асфальт вылилось полтонны горючего.
Видео: Телеграм / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург
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