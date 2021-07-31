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В Красногвардейском районе Петербурга "Шкода" въехала в автомобиль ДПС

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Причины аварии уточняются.

Вечером пятницы, 22 сентября, в Красногвардейском районе Петербурга на Индустриальном проспекте произошло ДТП с участием машины ДПС. Об этом пишет телеграм-канал "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".

Водитель автомобиля "Школа" въехал в сотрудников ДПС.

На Индустриальном возле заправки "Шкода" влетела в машину ДПС. У сотрудника полиции разбита голова.

Очевидец

Причины аварии уточняются.

Ранее на Piter.TV: в результате аварии с грузовиком в Шушарах на асфальт вылилось полтонны горючего.

Видео: Телеграм / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

Теги: авария с машиной дпс, дтп красногвардейский район
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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