На пересечении Пионерской и Корпусной автомобиль ДПС столкнулся с иномаркой

Судя по кадрам видео и фото, капот патрульного автомобиля сильно помялся

В субботу, 31-го июля, на пересечении Пионерской и Корпусной машина ДПС столкнулась с иномаркой. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

Инцидент произошел днем, столкнулисьVolkswagen Polo, принадлежащий ДПС, и еще одна легковушка, марки Opel. Судя по кадрам видео и фото, капот патрульного автомобиля сильно помялся. Обстоятельства произошедшего выясняются. Информации о пострадавших на данный момент не поступало.

Отметим, что это уже вторая авария за день с участием машины ДПС. Ранее другой служебный автомобиль врезался в автобус у метро "Василеостровская".

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