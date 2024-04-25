Четверым подросткам стало плохо на станции метро "Пионерская"

Несовершеннолетним потребовалась помощь медиков. По предварительной информации, причиной ухудшения самочувствия мог стать перегрев.

На станции метро "Пионерская" в Санкт-Петербурге четверым подросткам потребовалась медицинская помощь. Как сообщили в пресс-службе городского метрополитена, несовершеннолетние самостоятельно обратились к сотрудникам станции с жалобами на плохое самочувствие.

После этого работники подземки незамедлительно вызвали бригаду скорой помощи. Медики прибыли на место и оказали подросткам необходимую помощь.

По предварительным данным, дети возвращались со спортивных сборов, а одной из возможных причин произошедшего называют перегрев на солнце. При этом очевидцы утверждают, что у подростков наблюдались судороги и признаки отравления. Официального подтверждения этой информации пока нет.

На станции также работали сотрудники полиции. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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Фото: Piter.TV