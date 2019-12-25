  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Разыскиваются метатели петард в подземном переходе "Пионерской"
Сегодня, 8:58
60
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Разыскиваются метатели петард в подземном переходе "Пионерской"

0 0

К счастью, в результате никто не пострадал.

Правоохранители разыскивают метателей петард в подземном переходе станции метрополитена "Пионерская". К счастью, в результате никто не пострадал, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел 30 ноября. На месте полицейские Приморского района метателей пиротехники не обнаружили. Пиротехническое изделие бросили на эскалаторе, прозвучал хлопок. Злоумышленников было несколько. 

Ранее мы рассказывали о том, что во время конфликта в "коммуналке" на улице Стойкости мужчина выстрелил в соседа из аэрозольного пистолета "Удар-М2". Пострадавшего госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ушибом головы. 

Фото: Piter.TV 

Теги: пионерская, происшествия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии