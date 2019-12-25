Разыскиваются метатели петард в подземном переходе "Пионерской"

К счастью, в результате никто не пострадал.

Правоохранители разыскивают метателей петард в подземном переходе станции метрополитена "Пионерская". К счастью, в результате никто не пострадал, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел 30 ноября. На месте полицейские Приморского района метателей пиротехники не обнаружили. Пиротехническое изделие бросили на эскалаторе, прозвучал хлопок. Злоумышленников было несколько.

Ранее мы рассказывали о том, что во время конфликта в "коммуналке" на улице Стойкости мужчина выстрелил в соседа из аэрозольного пистолета "Удар-М2". Пострадавшего госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ушибом головы.

