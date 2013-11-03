Автомобиль ДПС врезался в автобус у метро "Василеостровская"

Сотрудники полиции, уходя от столкновения с иномаркой, выехали на встречную полосу, где и врезались в автобус. По предварительной информации, в аварии никто не пострадал.

В субботу, 31-го июля, на Среднем проспекте Васильевского острова служебный автомобиль ДПС врезался в автобус. Об этом сообщили в группе "ДТП и ЧП" в социальной сети "Вконтакте".

Как рассказали очевидцы, машина ДПС ехала по трамвайным путям в сторону Гавани со включенными мигалкой и сиреной. Однако напротив станции метро "Василеостровская" остановилась Toyota, чтобы развернуться. Сотрудники полиции, уходя от столкновения с иномаркой, выехали на встречную полосу, где и врезались в автобус. По предварительной информации, в аварии никто не пострадал.



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