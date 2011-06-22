В эти и следующие выходные вход на станцию метро "Василеостровская" будет закрыт

На станции будет проходить капитальный ремонт стилобата.

Петербуржцам напомнили о закрытии входа на станции метро "Василеостровская" на этих и следующих выходных. Об этом сообщили в Комитете по транспорту.

Так, 9-10 и 16-17 августа вестибюль станции "Василеостровская" будет закрыт для входа. Осуществляться будет только выход пассажиров. На станции будет проходить капитальный ремонт стилобата.

От станции "Василеостровская" можно доехать наземным транспортом до ближайших станций метро:

– До станции "Горный институт" – на автобусе № 128 или трамвае № 40;

– До станции "Спортивная" – на автобусах №№ 1, 230, 249, 275 или трамваях №№ 6, 40;

– До станции "Адмиралтейская" – на автобусе № 24.

Фото: Piter.tv