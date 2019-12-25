Станция "Василеостровская" 4 дня будет закрыта на вход

Там будет идти капитальный ремонт стилобата.

В связи с капитальным ремонтом стилобата на станции метро "Василеостровская" будет временно изменен режим работы вестибюля. Об этом рассказали в Комитете по транспорту.

Так, 9-10, 16-17 августа станция будет закрыта на вход. Будет осуществляться только выход пассажиров.

Пассажиров просят учитывать данную информацию при выборе маршрута следования.

В петербургском метро 30 июля начал движение 34-й по счету состав серии "Балтиец". После его запуска доля этих поездов на "красной" ветке достигла 50%.

Фото: Piter.tv