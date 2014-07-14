В Петербурге с 16 и по 17 августа ограничат вход на станцию метро Василеостровская

Два дня пассажиры не смогут попасть в метро на "Василеостровской" со входа.

С 16 и по 17 августа станция метро "Василеостровская" в Санкт-Петербурге будет закрыта на вход из-за капитального ремонта стилобата, сообщает пресс-служба петербургского метрополитена. Выход со станции для пассажиров сохранится.

Жителям рекомендуют использовать альтернативные маршруты. До станции "Горный институт" можно добраться автобусом № 128 или трамваем № 40, до "Спортивной" — автобусами № 1, 230, 249, 275 или трамваями № 6, 40, до "Адмиралтейской" — автобусом № 24.

Горожан просят учитывать временные изменения при планировании поездок в эти даты.

Ранее сообщалось, что у станции "Рыбацкое" появится перехватывающая парковка на 124 места.

