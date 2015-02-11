Велосипедист решил наказать водителя "Мерседеса", бросившего бутылку на дорогу

Брошенная бутылка вернулась обратно владельцу.

Выброшенная на дорогу пластиковая бутылка вернулась водителю "Мерседеса" бумерангом. Неравнодушный петербуржец подобрал бутылку, настиг автомобилиста и бросил ее через окно в салон. Видео мужчина разместил на YouTube 30-го июля.

Случай произошел в этот же день в Прямом переулке в Пушкине. Мужчина, подобравший бутылку, был, предположительно, на велосипеде. Были ли какие-либо последствия от его броска в окно премиальной машины — не сообщается. В этот момент "Мерседес" стоял на светофоре, ожидая "зеленого".

В комментариях автор видео собрал восторженные комментарии.

Видео: YouTube / Федор Zay1cev