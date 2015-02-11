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Велосипедист решил наказать водителя "Мерседеса", бросившего бутылку на дорогу

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Брошенная бутылка вернулась обратно владельцу.

Выброшенная на дорогу пластиковая бутылка вернулась водителю "Мерседеса" бумерангом. Неравнодушный петербуржец подобрал бутылку, настиг автомобилиста и бросил ее через окно в салон. Видео мужчина разместил на YouTube 30-го июля.

Случай произошел в этот же день в Прямом переулке в Пушкине. Мужчина, подобравший бутылку, был, предположительно, на велосипеде. Были ли какие-либо последствия от его броска в окно премиальной машины — не сообщается. В этот момент "Мерседес" стоял на светофоре, ожидая "зеленого". 

В комментариях автор видео собрал восторженные комментарии. 

Видео: YouTube / Федор Zay1cev

Теги: бутылка, велосипедист, экология
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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