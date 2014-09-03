После инцидента с ракетницей в петербургском метро возбудили уголовное дело

16-летний подозреваемый передан в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей.

Полицейскими задержан участник инцидента, произошедшего в вагоне метро на станции "Василеостровская". Подробности рассказали в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

В двенадцатом часу ночи 8 декабря в полицию Василеостровского района поступило сообщение о том, около 22:55 в вагоне метро на пути следования от станции "Гостиный двор" при подъезде к станции "Василеостровской" трое неизвестных молодых людей приставали к пассажиру, а после сделанного им замечания, один из них намеревался припугнуть мужчину пусковым устройством. Данное устройство находилось в заднем кармане брюк, при попытке его достать случайно произошел выстрел. После этого подросток был задержан пассажиром и передан наряду полиции, двое других подростков с места скрылись. В результате инцидента никто не пострадал.

У 16-летнего нарушителя полицейские обнаружили и изъяли два пусковых устройства. Молодой человек привлечен к административной ответственности по статье 20.1 КоАП РФ и в дальнейшем передан в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей. Также позденее было возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство). Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Фото: Piter.tv