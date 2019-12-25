Подросток-хулиган прострелил себе штаны ракетницей на станции метро "Гостиный двор"

Медицинские работники оказали пострадавшему необходимую помощь, после чего подросток был передан сотрудникам правоохранительных органов.

Вчера вечером в петербургском метрополитене произошла необычная ситуация: школьник выстрелил себе в брюки сигнальной ракетницей. Об этом информирует spb.aif.ru со ссылкой на Telegram-канал "Дорожный инспектор".

Инцидент случился на станции "Гостиный двор". Группа из троих подростков вела себя агрессивно, приставая к другим пассажирам. Один из очевидцев сделал ребятам замечание, вызвав негативную реакцию у одного из парней, которому исполнилось 17 лет. Желая продемонстрировать свою дерзость, парень достал из заднего кармана штанов сигнальную ракетницу и случайно произвел выстрел.

Сигнальная ракета попала в область бедра молодого человека. Медицинские работники оказали пострадавшему необходимую помощь, после чего подросток был передан сотрудникам правоохранительных органов. По данному случаю полицейскими составлен административный протокол по статье о мелком хулиганстве.

