В результате аварии с грузовиком в Шушарах на асфальт вылилось полтонны горючего

Информации о причинах ДТП и пострадавших ещё не поступало.

В четверг, 21 сентября, на Ленсоветовской дороге в Шушарах случилось ДТП с участием грузовика. Машина с прицепом перевернулась и оказалась на обочине, а из бензобака на асфальт пролилось около полтонны горючего. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях, пишет издание spb.aif.ru.

Информации о причинах аварии и пострадавших в результате неё ещё не поступало. По данным пользователей, инцидент мог произойти примерно в 18:00. Видео, которое разместил пользователь, снято уже ночью на 22 сентября: то есть, машина провела на дороге несколько часов.

Водители также отмечают, что участок дороги, на котором зафиксировано ДТП, опасен из-за отсутствия освещения.

Ранее мы сообщили о том, что упавшее дерево на трассе Петербург-Псков чуть не спровоцировало ДТП.

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Вадим Иванов)