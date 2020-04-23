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Упавшее дерево на трассе Петербург-Псков чуть не спровоцировало ДТП

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Машина проехала по упавшему на проезжую часть стволу на большой скорости и подскочила.

Водителю вблизи деревни Кузнецово Лужского района Ленобласти чудом удалось избежать аварии: машина двигалась по трассе Р-23 Петербург – Псков и наехало на упавшее дерево. Об этом сообщил Telegram-канал "Мегаполис".

Установлено, что происшествие случилось вечером в четверг, 21 сентября. Машина проехала по упавшему на проезжую часть стволу на большой скорости и подскочила.

Водитель не пострадал, но, возможно, ущерб был нанесён автомобилю.

Ранее мы сообщили о том, что ДТП с участием трактора произошло на Митрофаньевском шоссе.

Видео: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

Теги: ленинградская область, происшествия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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