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ДТП с участием трактора произошло на Митрофаньевском шоссе

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Информации о пострадавших нет.

В четверг, 21 сентября, в Петербурге у Балтийского вокзала на Митрофаньевском шоссе произошло ДТП с участием трактора и авто "Киа". Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Осталось по одной полосе в каждую сторону, разворот крайне затруднен.

Очевидец 

Информации о пострадавших нет. На данный момент выясняется причина ДТП. 

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Видео: Телеграм / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

Теги: балтийский вокзал, дтп с участием трактора
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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