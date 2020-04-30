ДТП с участием трактора произошло на Митрофаньевском шоссе

В четверг, 21 сентября, в Петербурге у Балтийского вокзала на Митрофаньевском шоссе произошло ДТП с участием трактора и авто "Киа". Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.
Осталось по одной полосе в каждую сторону, разворот крайне затруднен.
Очевидец
Информации о пострадавших нет. На данный момент выясняется причина ДТП.
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Видео: Телеграм / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург
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