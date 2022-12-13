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Семнадцать электричек отменят в Петербурге 21 февраля
Сегодня, 11:26
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Семнадцать электричек отменят в Петербурге 21 февраля

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Поезда связывают Северную столицу и Гатчину.

В Петербурге 21 февраля отменят 17 пригородных поездов. Речь идет об электричках, которые относятся  к Балтийскому вокзалу. Об этом сообщили в пресс-службе АО "Северо-Западной пригородной пассажирской компании", прекращение движения поездов связано связано с техническими причинами.

Добавим, что поезда, которые перестанут курсировать с 21 февраля, связывают Северную столицу с Гатчиной и другими станциями.

Не будут курсировать электрички № 6315, 6317, 6321, 6329, 7337 "Ласточка", № 6351, 6355, 6365/6366, 6369, 6326, 6328, 6332, 6342, 7350, 6356, 6360, 6369/6370. Вместо них запустят восемь альтернативных электричек. Поезда будут курсировать между Петербургом и Ленобластью поздно вечером.

Ранее на Piter.tv: на станции "Разлив" электричка задела двух девушек, фотографирующихся на фоне поезда.

Фото: Piter.tv

Теги: балтийский вокзал, ржд, северо-западная пригородная пассажирская компания, транспорт, электрички
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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