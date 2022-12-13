На станции "Разлив" электричка задела двух девушек, фотографирующихся на фоне поезда

С полученными травмами девушки были госпитализированы.

Сотрудники транспортной полиции проводят проверку по факту травмирования двух девушек в Курортном районе Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба СПб-Финляндского ЛО МВД России на транспорте.

В ходе опроса машинист электрички сообщил, что отъезжая от железнодорожной станции Разлив, услышал звук удара и применил экстренное торможение. Выяснилось, что две 20-летние местные жительницы, чтобы сократить путь, решили перейти железнодорожные пути в неустановленном месте перед приближающимся поездом. В это же время девушки решили сделать фото на фоне поезда, однако были задеты по касательной.

С полученными травмами девушки были госпитализированы. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Видео: пресс-служба СПб-Финляндского ЛО МВД России на транспорте