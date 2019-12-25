На Новодеревенской улице в Пушкине легковушка влетела в трактор

Виновник аварии на большой скорости пытался проехать на красный свет.

Утром 30 апреля в Пушкине произошла авария с участием двух транспортных средств. По словам очевидцев, на Новодеревенской улице легковушка врезалась в трактор. В сети появилась фотография с места происшествия.

Инцидент произошел около остановки общественного транспорта. По предварительной информации, виновником ДТП стал водитель автомобиля, который на большой скорости решил проехать на красный сигнал светофора. В результате машина врезалась в трактор.

У легковушки оказались выбиты стекла, есть повреждения правого крыла. О техническом состоянии трактора информации нет.

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Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб