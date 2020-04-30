На Киевском шоссе мусоровоз устроил ДТП с участием 19 машин

Вечером 29 апреля в Гатчинском районе Ленобласти произошла массовая авария. Незадолго до 23 часов на Киевском шоссе столкнулись 19 автомобилей. В распоряжении Piter.TV появилось видео с места происшествия.
Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и области, аварию устроил мусоровоз. При невыясненных обстоятельствах у КамАЗа с прицепа опрокинулся пухто с мусором. Из-за этого автомобили, двигающиеся в попутном направлении, совершили шесть столкновений. Очевидцы объяснили массовость апрельской гололедицей.
В аварии пострадал один человек. Его увезли в больницу в состоянии средней степени тяжести.
Ранее мы писали, что легковые автомобили серьезно пострадали после ДТП на Софийской.
Видео: Piter.TV
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