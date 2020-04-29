Видео: легковые автомобили серьезно пострадали после ДТП на Софийской

У одного из участников аварии полностью разбита задняя часть.

Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места происшествия на юге Петербурга.

На Софийской улице произошло жесткое ДТП, в результате которого два легковых автомобиля получили серьезные повреждения. Один из них оказался на газоне. На место приехали экстренные службы. Официальной информации, в том числе о пострадавших, пока не поступало.

Авария не создала помех для движения транспорта.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что жители Невского района пожаловались на свалку на Дальневосточном.

Видео: Piter.TV