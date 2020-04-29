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Видео: легковые автомобили серьезно пострадали после ДТП на Софийской

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У одного из участников аварии полностью разбита задняя часть.

Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места происшествия на юге Петербурга.

На Софийской улице произошло жесткое ДТП, в результате которого два легковых автомобиля получили серьезные повреждения. Один из них оказался на газоне. На место приехали экстренные службы. Официальной информации, в том числе о пострадавших, пока не поступало.

Авария не создала помех для движения транспорта. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что жители Невского района пожаловались на свалку на Дальневосточном. 

Видео: Piter.TV 

Теги: дтп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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