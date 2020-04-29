Жители Невского района пожаловались на свалку на Дальневосточном

Жители Невского района рассказал об очередной свалке на Дальневосточном проспекте. Они поделились кадрами в социальных сетях.
По словам очевидца, она существует уже не первый год, сейчас там обитают стаи собак.
К сожалению, дорога через свалку является единственным на несколько километров способом попасть с Дальневосточного проспекта на Октябрьскую набережную, поэтому люди вынуждены регулярно пересекать эту территорию,
написал петербуржец.
В течение нескольких лет свалка будет ликвидирована, она включена в адресную программу на 2022 год.
Отметим, что это не единственная свалка на Дальневосточном проспекте.
Такая же свалка была обнаружена в Приморском районе.
Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK
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