Жители Невского района пожаловались на свалку на Дальневосточном

Ее должны начать ликвидировать в 2022 году.

Жители Невского района рассказал об очередной свалке на Дальневосточном проспекте. Они поделились кадрами в социальных сетях.

По словам очевидца, она существует уже не первый год, сейчас там обитают стаи собак.

К сожалению, дорога через свалку является единственным на несколько километров способом попасть с Дальневосточного проспекта на Октябрьскую набережную, поэтому люди вынуждены регулярно пересекать эту территорию, написал петербуржец.

В течение нескольких лет свалка будет ликвидирована, она включена в адресную программу на 2022 год.

Отметим, что это не единственная свалка на Дальневосточном проспекте.

Такая же свалка была обнаружена в Приморском районе.

Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK