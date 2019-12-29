Жители Невского района жалуются на огромную свалку с химическими отходами

Свалка строительного мусора образовалась за забором на месте бывших железнодорожных путей.

Жители Невского района жалуются на огромную свалку строительного мусора. Мусор заметили вдоль Дальневосточного проспекта на месте бывших железнодорожных путей. Масштабная свалка находится рядом с жилыми домами и торговыми центрами.

Свалка образовалась после того, как разобрали железнодорожные пути, там был тупик, это дело все благополучно засыпается строительным мусором. Если в прошлом году этого не было, то сейчас это все очень видно. Олег Соловьев, житель Невского района

Среди строительного мусора можно обнаружить даже религиозную литературу и советские журналы.

На место свалки приезжает машина аварийной экологической службы. Однако централизовано мусор не вывозится – его становится только больше. Piter TV направил запрос в администрацию Невского района.

Фото и видео: Piter.TV

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