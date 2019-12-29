Жители Невского района жалуются на огромную свалку с химическими отходами

Жители Невского района жалуются на огромную свалку строительного мусора. Мусор заметили вдоль Дальневосточного проспекта на месте бывших железнодорожных путей. Масштабная свалка находится рядом с жилыми домами и торговыми центрами.
Свалка образовалась после того, как разобрали железнодорожные пути, там был тупик, это дело все благополучно засыпается строительным мусором. Если в прошлом году этого не было, то сейчас это все очень видно.
Олег Соловьев, житель Невского района
Среди строительного мусора можно обнаружить даже религиозную литературу и советские журналы.
На место свалки приезжает машина аварийной экологической службы. Однако централизовано мусор не вывозится – его становится только больше. Piter TV направил запрос в администрацию Невского района.
Фото и видео: Piter.TV
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