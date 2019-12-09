Видео: в Ленобласти поймали организаторов несанкционированной свалки

Газель выгрузила в поле несколько десятков мешков с овощами.

Во Всеволожском районе неравнодушные местные жители поймали людей, которые организовали в поле несанкционированную свалку овощей. Об этом Piter.TV сообщили очевидцы.

В конце ноября на этом же месте нашли почтии 600 килограмм огурцов, тыквы, перца, огурцов, яблок и мандаринов. Свалка располагается едалеко от поселка Хапо-Ое. По данным местных жителей, рядом находятся овощные базы и магазины.

На этот раз Газель, которая снова сгрузила овощи в неположенном месте, застряла посреди поля. Утром на месте инцидента не было никого, оставили только сам автомобиль.

Петербургский ЗакС предложил ужесточить штрафы за несанкционированные свалки.

Видео: Piter.tv