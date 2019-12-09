  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:01
52
nastya960
Код вставки плеера

Видео: в Ленобласти поймали организаторов несанкционированной свалки

0 0

Газель выгрузила в поле несколько десятков мешков с овощами.

Во Всеволожском районе неравнодушные местные жители поймали людей, которые организовали в поле несанкционированную свалку овощей. Об этом Piter.TV сообщили очевидцы. 

В конце ноября на этом же месте нашли почтии 600 килограмм огурцов, тыквы, перца, огурцов, яблок и мандаринов. Свалка располагается едалеко от поселка Хапо-Ое. По данным местных жителей, рядом находятся овощные базы и магазины. 

На этот раз Газель, которая снова сгрузила овощи в неположенном месте, застряла посреди поля. Утром на месте инцидента не было никого, оставили только сам автомобиль. 

Петербургский ЗакС предложил ужесточить штрафы за несанкционированные свалки.

Видео: Piter.tv

Теги: всеволжск, свалка
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Картина дня,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии