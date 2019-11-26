Во Всеволожском районе обнаружена несанкционированная свалка овощей и фруктов

Почти 600 кг огурцов, тыквы, перец, огурцы, яблоки и мандарины разбросаны по всему полю.

Во Всеволожском районе обнаружено "поле чудес" овощей и фруктов.

Корреспонденту Piter.TV удалось зафиксировать на видео несанкционированную свалку овощей и фруктов недалеко от поселка Хапо-Ое. Несколько куч разбросанных продуктов находятся примерно на расстоянии 100-150 метров. Также рядом оставлены коробки, в которых ранее хранились продукты. Судя по тому, как раскиданы овощи и фрукты, их сюда сбрасывали неоднократно.

По данным корреспондента рядом находятся овощные базы и магазины. Однако инициатор свалки неизвестен.

Ранее Piter.TV сообщил, что пенсионерка оказалась под колесами поезда в районе железнодорожной станции Тосно – Нурма.

Видео: Piter.TV