Пенсионерка оказалась под колесами поезда в районе железнодорожной станции Тосно – Нурма

Транспортная полиция выясняет обстоятельства смертельного травмирования 70-летней женщины в районе железнодорожной станции Тосно – Нурма в Ленобласти. Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.
Пенсионерка попала под колеса поезда 24 ноября около 20:25. Переходя железнодорожные пути она не заметила приближающегося состава сообщением "Петербург – Шапки". Машинист поезда начал сигналить гражданке, а затем применил экстренное торможение. Однако наезда избежать не удалось.
От полученных травм жительница поселка Нурма погибла. Правоохранительные органы проводят проверку.
Ранее Piter.TV сообщил, что двое неизвестных устроили вооруженное ограбление в Малом Верево.
Фото: pixabay.com
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