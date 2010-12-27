Пенсионерка оказалась под колесами поезда в районе железнодорожной станции Тосно – Нурма

Полицейские устанавливают личность погибшей и все обстоятельства произошедшего.

Транспортная полиция выясняет обстоятельства смертельного травмирования 70-летней женщины в районе железнодорожной станции Тосно – Нурма в Ленобласти. Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.

Пенсионерка попала под колеса поезда 24 ноября около 20:25. Переходя железнодорожные пути она не заметила приближающегося состава сообщением "Петербург – Шапки". Машинист поезда начал сигналить гражданке, а затем применил экстренное торможение. Однако наезда избежать не удалось.

От полученных травм жительница поселка Нурма погибла. Правоохранительные органы проводят проверку.

Ранее Piter.TV сообщил, что двое неизвестных устроили вооруженное ограбление в Малом Верево.

Фото: pixabay.com