  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Двое неизвестных устроили вооруженное ограбление в Малом Верево
Сегодня, 11:18
70
RipeHarvest

Двое неизвестных устроили вооруженное ограбление в Малом Верево

0 0

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Рано утром в Гатчинском районе произошло вооруженное нападение на магазин. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел 26 ноября в 05:00 утра в магазине, расположенном на Киевском шоссе в деревне Малое Верево. Полицейские получили сообщение о том, что сработала тревожная кнопка. Когда наряд полиции прибыл на место преступления, то выяснилось, что двое неизвестных угрожая пистолетом похитили из кассы 3 тыс. рублей и забрали телефон у продавца.

Правоохранительные органы начали поиск подозреваемых. Проводится проверка.

Ранее Piter.TV сообщил, что житель Выборга найден в собственном доме с колото-резаным ранением живота.

Фото: pixabay.com

Теги: вооруженное ограбление, гатчинский район, малое верево, новости ленобласти
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии