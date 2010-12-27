Житель Выборга найден в собственном доме с колото-резаным ранением живота

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье 111-ой (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

В городе Выборге в частном доме был найден мужчина с колото-резаным ранением живота. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Об инциденте стало известно 30 октября. В полицию поступило сообщение, что в одном из домов в городе Выборге был обнаружен раненый 54-летний мужчина. Бригада скорой помощи госпитализировала его в тяжелом состоянии. Полицейские начали разыскивать подозреваемую. Ей оказалась 50-летняя жительница Выборга.

Женщину удалось задержать 25 ноября. Она была изобличена в содеянном и рассказала, как в день совершения преступления была в гостях у своего знакомого. В ходе распития спиртных напитков между ними произошла ссора. Примерно в 20:45 подозреваемая напала на мужчину с ножом.

Ранее Piter.TV сообщил, что в Ленобласти "гостеприимный" хозяин напал с ножом на своего товарища.

Фото: Piter.tv