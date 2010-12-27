В Ленобласти "гостеприимный" хозяин напал с ножом на своего товарища

Сотрудники полиции выяснили, что подозреваемый был ранее судим.

В Волховском районе мужчина пригласил товарища в гости, а затем порезал его ножом. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

О происшествии стало известно 25 ноября. Полиция получила сообщение о том, что в городе Новая Ладога в частном доме по улице Суворова найден 43- летний хозяин квартиры. Медики констатировали у него серьезное ранение грудной клетки. Пострадавший в тяжелом состоянии был госпитализирован в больницу. Правоохранительные органы завели уголовное дело по статье 111-ой УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

В результате выяснилось, что накануне потерпевший был в гостях 37-летнего мужчины, который проживает в доме по улице Садовой. В ходе распития алкогольных напитков между ними возникла ссора. В итоге хозяин квартиры напал на своего гостя и нанес ему удар в грудную клетку. В итоге правоохранительные органы задержали подозреваемого по статье 91-ой УПК РФ.

Ранее Piter.TV сообщил, что Ленобласть начнет использовать метод озонирования для очистки питьевой воды.

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