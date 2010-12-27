Ленобласть начнет использовать метод озонирования для очистки питьевой воды

На реализацию проекта "Чистая вода" уйдет 4 года.

Ленобласть хочет внедрить новый метод озонирования для очистки питьевой воды. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на гендиректора ГУП "Леноблводоканал" Сергея Морозова.

Семь населенных пунктов Ленобласти смогут пить воду, прошедшую многоступенчатую очистку с применением метода озоносорбции. Так, В Выборге, Луге, Лодейном Поле, Колчаново, Паша и Подпорожье в скором времени начнется реконструкция водопроводных очистных сооружений и комплексов. Финансирование проекта будет осуществляться за счет федерального и консолидированного бюджетов. Общая сумма проекта составит 3,5 млрд рублей.

Метод озонирования позволит избавиться от неприятного запаха и бактерий в питьевой воде. Кроме того, озон не несет вреда окружающей среде. При очистке вода сохраняет свои полезные свойства.

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