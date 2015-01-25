В ЗакС Петербурга внесена на рассмотрение поправка Беглова в законопроект о бюджете на 2024 год

В поправке речь идет об изменениях основных параметров городского бюджета на следующий год.

Поправка губернатора Александра Беглова ко второму чтению проекта закона Петербурга "О бюджете Санкт-Петербурга на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов" внесена на рассмотрение в ЗакС Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного 9 ноября.

В поправке речь идет об изменениях основных параметров городского бюджета на следующий год: доходы увеличатся на 11,1 млрд рублей, расходы – на 39,2 млрд рублей.

Расходы развития станут больше на 15,8 млрд рублей. Объем адресной инвестиционной программы увеличен на 9,2 млрд рублей, что позволит сократить сроки ввода Многопрофильного лечебно-диагностического корпуса Городской больницы №40 – с 2025 года на 2024-й. На 1,5 млрд рублей потратят больше на капитальные ремонты зданий и помещений городских учреждения.

4,1 млрд рублей выделят на поддержку экологии и благоустройства. Еще 1,9 млрд рублей предусмотрено на мероприятия проекта "Комфортная городская среда Санкт-Петербурга".

На 21,8 млрд рублей больше получит социальная сфера. Дополнительные средства в размере 1,9 млрд рублей предусмотрены на зарплату работников бюджетной сферы и исполнение "майских" указов. Кроме того, порядка 3,2 млрд рублей направят на страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения.

С учетом поправки Губернатора Санкт-Петербурга бюджет Санкт-Петербурга будет иметь следующие характеристики: на 2024 год доходы – 1179,6 млрд рублей, расходы – 1337,4 млрд рублей. На 2025 год доходы – 1258,5 млрд рублей, расходы – 1328,8 млрд рублей. На 2026 год доходы – 1354,5 млрд рублей, расходы – 1397,2 млрд рублей. Пресс-служба Смольного

Ранее мы рассказывали о том, что в 2024 году Петербург будут развивать на 323 млрд рублей.

Фото: Piter.TV