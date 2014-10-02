В 2024 году Петербург будут развивать на 323 млрд рублей

В бюджет Северной столицы с начала года собрано 825 млрд рублей.

На развитие Петербурга в 2024 году выделят из городского бюджета 323 млрд рублей. Об этом 2 ноября заявил губернатор Александр Беглов в эфире телеканала 78, сообщили в пресс-службе Смольного.

В 2023 году бюджет Петербурга не получает налоги в прежних объемах, но мы удержали набранную высоту. Несмотря на беспрецедентное давление санкций, уход из города западных компаний и другие непростые факторы. На следующие три года наша цель – вернуться к устойчивому росту доходов. Примерно по 7-8% в год. И эта цель – достижимая. Александр Беглов, губернатор Петербурга

В бюджет Северной столицы уже собрано 825 млрд рублей, что составляет 79% от годового плана. Кроме того, хорошими темпами растет промышленность – 10,4% с начала года.

Ранее мы рассказывали о том, что на строительство петербургского метро в 2024-2026 годах выделят 93 млрд рублей.

Фото: Piter.TV