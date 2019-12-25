С начала 2023 года в бюджет Петербурга поступило 944 млрд рублей

Бюджет Петербурга наполнен почти на 100% от годового плана.

Бюджет Петербурга находится в хорошем состоянии, поскольку к началу ноября поступило уже 944 миллиарда рублей, что соответствует 90 процентам от годового плана. Об этом сообщил вице-губернатор Алексей Корабельников.

Собственные доходы бюджета составили 911,1 миллиарда рублей, из которых 73% пришли от платежей по НДФЛ и налогам на прибыль. Рост доходов по НДФЛ составил 9%, доходам от специальных налоговых режимов для малого бизнеса – 10%, а неналоговым доходам – 18%. Расходы городской казны за указанный период составили 835 миллиардов рублей, что составляет 70% от годового плана.

В целом, финансовое положение Петербурга стабильное и позволяет рассчитывать на успешную реализацию планов на будущее.

Ранее сообщалось, что в Петербурге предложили ввести скидку на оплату штрафов за парковку.

Фото: Piter.TV