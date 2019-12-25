В Петербурге предложили ввести скидку на оплату штрафов за парковку

Депутаты предложили при оплате штрафа за нарушение правил парковки в течение 20 дней давать скидку 50%.

Депутаты ЗакСа Петербурга предложили федеральным властям наделить регионы правом вводить скидку за своевременную оплату штрафов за парковку. Документ опубликован на сайте петербургского парламента, сообщил "Коммерсант".

Депутаты предложили при оплате штрафа за нарушение правил парковки в течение 20 дней давать скидку 50%, то есть вместо 3 тысяч рублей – 1,5 тысячи рублей. Обосновывается данное предложение тем, что это позволит снизить нагрузку на судебных приставов, а городской бюджет будет пополняться "проще и быстрее".

В среду, 1 ноября, на территории Васильевского острова заработала платная парковка. На помощь петербуржцам уже вчера вышли добровольцы, которые раздавали буклеты с информацией о способах оплаты.

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