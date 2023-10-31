Волонтёры объясняют петербуржцам, как пользоваться платной парковкой на Васильевском острове

Также добровольцы разъяснят водителям местоположение паркоматов, действие разметки и дорожных знаков.

В среду, 1 ноября, на территории Васильевского острова заработает платная парковка. На помощь петербуржцам уже вышли добровольцы, которые будут раздавать информационные буклеты с информацией о способах оплаты сегодня, завтра и 2 ноября. Об этом пишет пресс-служба комитета по транспорту Северной столицы.

Также волонтёры разъяснят водителям местоположение паркоматов, действие разметки и дорожных знаков.

Всего в зоне платной парковки будет находиться 118 улиц с примерно 10 тыс. машино-мест, не менее 10% из которых предназначены для инвалидов и перевозящих их лиц. Жителям района предлагается оформить парковочное разрешение, стоимость которого составляет 1800 рублей в год.

Ранее мы сообщили о том, что максимальный тариф за платную парковку повысят в Петербурге.

Видео: Telegram / Начальник транспортного цеха